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الوزير يعقد اجتماعا مع اللاعبين وأبوريدة يستجيب لرغبتهم

الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:25 ص
الوزير يعقد اجتماعا مع اللاعبين وأبوريدة يستجيب لرغبتهم
ارشيفية
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علي نبوي
 
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عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جلسة ودية مع لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني في مقر إقامة الفريق مساء أمس ، في حضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم، حيث حث الوزير لاعبي مصر على بذل أقصى جهدهم لتحقيق ما ينتظره الملايين من شعب مصر منهم في بطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا.


وقد أثنى المهندس هاني أبو ريدة خلال الاجتماع على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو وردة ورفع الإيقاف عنه و التزامهم أيضا بأي قرار يصدر عن اتحاد كرة القدم في هذا الشأن ، حيث قرر تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط .


وأكد أبو ريدة للاعبين على مطلبه ومطلب الجميع منهم أن يستمر هذا التكاتف بينهم وينعكس على آدائهم في الملعب لإسعاد جماهيرهم وشعب مصر.

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