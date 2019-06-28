ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة
الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:26 ص
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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، حيث يراقب المستثمرون فعاليات قمة الـ20، وقبيل الكشف عن بيانات اقتصادية.
ومن المقرر أن تشهد قمة مجموعة الـ20 التي انطلقت اليوم في مدينة أوساكا اليابانية اجتماع جانبي بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني لبحث المسائل التجارية.
ودعا وزير تجارة الصين واشنطن لإلغاء الضغط وتدابير العقوبات ضد شركة "هواوي" والشركات الصينية الأخرى.
وبحلول الساعة 7:30 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.1 بالمائة إلى 382.6 نقطة، كما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.1 بالمائة مُسجلاً 5500.1 بالمائة.
وزاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.2 بالمائة عند 7413.5 نقطة، بينما صعد مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.5 بالمائة مُسجلاً 12327.6 نقطة.
وخلال تلك الفترة ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1388 دولار.
وقاد قطاعي التكنولوجيا والسفر والترفية مكاسب البورصة الأوروبية في الدقائق الأولى للجلسة وارتفعو بنحو 0.8 بالمائة، في حين انخفض قطاع المرافق بنسبة 0.7 بالمائة.
وقفز سهم "دويتشه بنك" بنحو 3.8 بالمائة بعد أن اجتاز اختبار التحمل الأمريكي.
ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات التضخم الأولية في منطقة اليورو، وبيانات النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة.
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