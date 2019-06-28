المساكني يخضع لكشوفات بالأشعة وشكوك حول مشاركة أمام مالي

أجرى قائد المنتخب التونسي لكرة القدم يوسف المساكني، جملة من الكشوفات والصور بالأشعة على مستوى الركبة، بعد الأوجاع التي ألمّت به إثر الحصة التدريبية الختامية، التي أجراها المنتخب التونسي بملعب بيتروجيت، إستعدادا للقاء الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة، ضمن نهائياتى كأس أمم إفريقيا لكرة القدم أمام المنتخب المالي، والمقرّرة اليوم الجمعة بداية من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر بتوقيت تونس.





وقد أفادت 'وات' نقلا عن مصادر مطلعة، بأن طبيب المنتخب التونسي سهيل الشملي قد تحول صحبة اللاعب يوسف المساكني، الى احد المخابر المتخصصة بالصور بالاشعة المتواجد في وسط مدينة السويس مساء الخميس لاجراء الفحوصات الضرورية.





يذكر ان طبيب المنتخب التونسي كان قد اكد في تصريح لموقع الجامعة التونسية لكرة القدم ان المساكني احس باوجاع على مستوى الركبة وانتفاخ تحديدا في الرباط الصليبي الذي اجرى عليه سابقا تدخلا جراحيا .





واضاف الشملي ان "الاصابة لا تمثل خطرا على صحة اللاعب وسيبقى على ذمة المنتخب فيما تتواصل العناية به في هذه الساعات من اجل تجهيزه للقاء مالي والتي تبقى مشاركته من مشمولات الجهاز الفني".





وكان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم قد عين البوتسواني جوشوا بوندو لإدارة مقابلة المنتخب التونسي ونظيره المالي بمساعدة الموزمبيقي أرسني مارينقوني والليزوتي يورو فاتسواني فيما سيكون الكيني بيتر كاماكو حكما رابعا.