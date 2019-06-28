أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الجمعة (فيديو)
الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:22 ص
رقية جمال
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عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري والذهب.
وجاءت أسعار الذهب على النحو الآتي: عيار "24" 744 جنيهات للجرام، وعيار "21" 651 جنيهًا للجرام، وعيار "18" 558 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 5208 جنيهًا.
بينما جاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو الآتي: الدولار الأمريكي 16.74 للبيع، 16.64 للشراء، واليورو 19.09 للبيع، و18.97 للشراء، والجنيه الإسترليني 21.34 للبيع، و21.21 للشراء، والين الياباني "100" 15.61 للبيع، و15.51 للشراء، والفرنك السويسري 17.18 للبيع، و17.07 للشراء.
وجاءت أسعار الذهب على النحو الآتي: عيار "24" 744 جنيهات للجرام، وعيار "21" 651 جنيهًا للجرام، وعيار "18" 558 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 5208 جنيهًا.
بينما جاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو الآتي: الدولار الأمريكي 16.74 للبيع، 16.64 للشراء، واليورو 19.09 للبيع، و18.97 للشراء، والجنيه الإسترليني 21.34 للبيع، و21.21 للشراء، والين الياباني "100" 15.61 للبيع، و15.51 للشراء، والفرنك السويسري 17.18 للبيع، و17.07 للشراء.
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