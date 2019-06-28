أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الجمعة (فيديو)

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عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري والذهب.



وجاءت أسعار الذهب على النحو الآتي: عيار "24" 744 جنيهات للجرام، وعيار "21" 651 جنيهًا للجرام، وعيار "18" 558 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 5208 جنيهًا.



بينما جاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو الآتي: الدولار الأمريكي 16.74 للبيع، 16.64 للشراء، واليورو 19.09 للبيع، و18.97 للشراء، والجنيه الإسترليني 21.34 للبيع، و21.21 للشراء، والين الياباني "100" 15.61 للبيع، و15.51 للشراء، والفرنك السويسري 17.18 للبيع، و17.07 للشراء.

