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أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الجمعة (فيديو)

الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:22 ص
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رقية جمال
 
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عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري والذهب.

وجاءت أسعار الذهب على النحو الآتي: عيار "24" 744 جنيهات للجرام، وعيار "21" 651 جنيهًا للجرام، وعيار "18" 558 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 5208 جنيهًا.

بينما جاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو الآتي: الدولار الأمريكي 16.74 للبيع، 16.64 للشراء، واليورو 19.09 للبيع، و18.97 للشراء، والجنيه الإسترليني 21.34 للبيع، و21.21 للشراء، والين الياباني "100" 15.61 للبيع، و15.51 للشراء، والفرنك السويسري 17.18 للبيع، و17.07 للشراء.
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