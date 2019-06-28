"السيسي" يشارك في حفل عشاء على هامش قمة العشرين
الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:18 ص
هدى عبدالرازق
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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في حفل عشاء على هامش قمة العشرين، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
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