ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"السيسي" يشارك في حفل عشاء على هامش قمة العشرين

الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:18 ص
السيسي يشارك في حفل عشاء على هامش قمة العشرين
الرئيس السيسي
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في حفل عشاء على هامش قمة العشرين، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
Advertisements
المزيد عن: قمه العشرين السيسي اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
تونس
-
x
16:30
-
مالي
المغرب
-
x
19:00
-
ساحل العاج
جنوب افريقيا
-
x
22:00
-
ناميبيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
0
x
انتهت
0
باراجواي
فنزويلا
-
x
21:00
-
الأرجنتين