رئيس بلدية إسطنبول الجديد: لا يستطيع أحد تجاهل إرادة الشعب





تولى السياسي المعارض أكرم إمام أوغلو، منصب رئيس بلدية إسطنبول، وذلك للمرة الثانية، بعد 4 أيام من فوزه الحاسم في جولة الإعادة التي أجبره عليها الحزب الحاكم.





وقال من فوق حافلة حملته الانتخابية خارج مبنى البلدية الذي كان محاطاً بآلاف المؤيدين: "لا يستطيع أحد تجاهل إرادة الشعب"، موجهاً الشكر لجميع سكان إسطنبول البالغ عددهم 16 مليون نسمة، فيما هتفت له الحشود ولوحت له بالعلم الوطني التركي.





وأضاف" إسطنبول قالت: السيادة ملك للشعب"، وجاءت كلمته عقب حفل تسليم رسمي من الحاكم علي يرليكايا، الذي كان يشغل منصب العمدة بشكل مؤقت داخل مبنى البلدية، وتابع إمام أوغلو "لقد أظهرت إسطنبول للعالم أن تركيا ليست مجرد دولة شرق أوسطية أخرى"، موضحاً أن تركيا لديها إيمان عميق بالديمقراطية.





وفي وقت سابق منحت لجنة الانتخابات المحلية إمام أوغلو ولايته الرسمية في محكمة تشاغليان في إسطنبول، وقال المجلس الأعلى للانتخابات في إعلانه للنتائج الرسمية الأولية إن "إمام أوغلو، من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، حصل على 54.21% من الأصوات في انتخابات الإعادة يوم الأحد الماضي".





ومنح المجلس الأحزاب فرصة حتى الأسبوع المقبل لتقديم اعتراضاتها، وبعد ذلك يتم إقرار النتائج النهائية حسب المتوقع، وحصل بن علي يلدريم من حزب العدالة والتنمية الحاكم على 44.99% من الأصوات.





واعتبرت الانتخابات المحلية اختباراً رئيسياً للرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه، بعد أن فقدوا منصب رئيس البلدية في المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في تركيا، والعاصمة المالية للبلاد في 31 مارس(أذار) الماضي.





وكان إمام أوغلو قد فاز بهذه الانتخابات، لكنه طُرد من منصبه في غضون 18 يوماً بعد أن زعم حزب العدالة والتنمية حدوث مخالفات واضطر المجلس الأعلى للانتخابات إلى إلغاء النتيجة وأمر بإعادتها.





وهزم إمام أوغلو(49 عاماً)، رجل الأعمال الذي تحول إلى سياسي، يلدريم(63 عاماً)، وهو رئيس وزراء سابق، بأكثر من 14 ألف صوت في مارس(أذار) الماضي وجدد فوزه عليه بأكثر من 800 ألف صوت يوم الأحد الماضي.





ولا يزال حزب العدالة والتنمية يسيطر على البرلمان المحلي، وقال أردوغان في اجتماع لحزب العدالة والتنمية أول أمس الثلاثاء في أول تصريحات علنية له بعد الانتخابات "إننا نرحب بقرار شعب إسطنبول".



