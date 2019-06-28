اليوم.. فتح تحقيق مع الطاقم الطبي حول وفاة الرضّع بنابل

تشرع فرقة الشرطة العدلية بنابل اليوم الجمعة 28 جوان 2019، في التحقيق مع الطاقم الطبي بقسم الأطفال والولدان بمستشفى محمد التلاتلي بنابل، في قضية وفاة رضيعين من بين المتوفين بالقسم المذكور أيام 23 و24 و25 جوان الجاري، وذلك بمقتضى إنابة من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بنابل.





وبحسب ما نقلته موازاييك عن مصدر أمني، فإنه قد تمّ تكييف القضية مبدئيا بشبهة الموت المستراب، إلى حين استكمال التحقيقات.





كما أضاف ذات المصدر، بأن عائلتي الرضيعين قد تقدمتا بشكوى ضد المستشفى الجهوي بنابل وضد وزارة الصحة، متهمة إيّاها بعدم توفير تجهيزات طبية نجم عنها وفاة الرضع.





وتجدر الإشارة، إلى أن جثة رضيع تخضع للتشريح بمستشفى الطاهر المعموري بنابل، في ما تم دفن بقية الرضع وهم إجمالا 7.