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بنسبة نجاح 93%.. وزير التعليم يعتمد نتيجة دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع

الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:15 ص
بنسبة نجاح 93%.. وزير التعليم يعتمد نتيجة دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع
الدكتور طارق شوقي - أرشيفية
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ريم محمود
 
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اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة امتحان الدور الأول لدبلوم الصم وضعاف السمع للعام الدراسي الحالي 2018/2019، بحضور الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام. 

وقالت الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة ورئيس عام الامتحان، إن النسبة المئوية للنجاح بلغت 93% هذا العام. 

وأضافت أن عدد المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغوا 1027 طالبا/طالبة، نجح منهم 960 طالبا/طالبة.

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