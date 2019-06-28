بنسبة نجاح 93%.. وزير التعليم يعتمد نتيجة دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة امتحان الدور الأول لدبلوم الصم وضعاف السمع للعام الدراسي الحالي 2018/2019، بحضور الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام.





وقالت الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة ورئيس عام الامتحان، إن النسبة المئوية للنجاح بلغت 93% هذا العام.





وأضافت أن عدد المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغوا 1027 طالبا/طالبة، نجح منهم 960 طالبا/طالبة.



