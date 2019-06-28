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عرض ونس في مهرجان Festival Africlap بـ فرنسا

الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:12 ص
عرض ونس في مهرجان Festival Africlap بـ فرنسا
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الفجر الفني
 
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أعلن المخرج أحمد نادر عن اختيار فيلم "ونس" في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بمهرجان Festival Africlap التي ستنعقد دورته السادسة في الفترة من ٢٥ أغسطس حتى ١ سبتمبر ٢٠١٩ في مدينة تولوز الفرنسية.


وفاز الفيلم بجائزة التانيت البرونزي في الدورة 28 لأيام قرطاج السينمائية 2017 ، وهو من بطولة رجاء حسين، وعبد الرحمن أبو زهرة. 

كما حصل الفيلم على تنويه خاص من لجنة التحكيم في الدورة السابعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية 2018 ، شارك الفيلم في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بالدورة العاشرة لمهرجان مسقط السينمائي 2018. 

وفاز الفيلم بجائرة الجمهور في الدورة 4 لمهرجان مصر دوت بكرة 2018، فاز الفيلم بجائزة المتلقي الصغير "هيباتيا البرونزية" في الدورة 4 لمهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة 2018، فاز الفيلم بجائزة أفضل إخراج في الدورة 5 لمهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة 2018، وشارك الفيلم في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في الدورة 13 لمهرجان جنيف لأفلام الشرق 2018 ، وشارك في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في الدورة 5 لمهرجان طرابلس للأفلام 2018، وفاز الفيلم بجائزة معهد العالم العربي للفيلم القصير في مهرجان السينما العربية في باريس ٢٠١٨.
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