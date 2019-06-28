عرض ونس في مهرجان Festival Africlap بـ فرنسا

أعلن المخرج أحمد نادر عن اختيار فيلم "ونس" في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بمهرجان Festival Africlap التي ستنعقد دورته السادسة في الفترة من ٢٥ أغسطس حتى ١ سبتمبر ٢٠١٩ في مدينة تولوز الفرنسية.









وفاز الفيلم بجائزة التانيت البرونزي في الدورة 28 لأيام قرطاج السينمائية 2017 ، وهو من بطولة رجاء حسين، وعبد الرحمن أبو زهرة.





كما حصل الفيلم على تنويه خاص من لجنة التحكيم في الدورة السابعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية 2018 ، شارك الفيلم في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بالدورة العاشرة لمهرجان مسقط السينمائي 2018.



