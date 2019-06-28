السيسي يشارك في جلسة العمل الخاصة بعلاقة التجارة بالاقتصاد العالمي بقمة العشرين
الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:09 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جلسة العمل الخاصة بعلاقة التجارة والاستثمار بالاقتصاد العالمي بفعاليات قمة العشرين، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
وأوضح السفير بسام راضي، أن الجلسة ناقشت التحديات المختلفة، وتأثيرتها السلبية على جهود التنمية المستدامة
وأوضح السفير بسام راضي، أن الجلسة ناقشت التحديات المختلفة، وتأثيرتها السلبية على جهود التنمية المستدامة
Advertisements
المزيد عن: قمه العشرين عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية السيسي الرئيس السيسي الرئيس الرئاسة أخبار السيسي أخبار الرئيس أخبار الرئاسة