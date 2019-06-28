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السيسي يشارك في جلسة العمل الخاصة بعلاقة التجارة بالاقتصاد العالمي بقمة العشرين

الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:09 ص
السيسي يشارك في جلسة العمل الخاصة بعلاقة التجارة بالاقتصاد العالمي بقمة العشرين
السيسي
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هدى عبدالرازق
 
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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جلسة العمل الخاصة بعلاقة التجارة والاستثمار بالاقتصاد العالمي بفعاليات قمة العشرين، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأوضح السفير بسام راضي، أن الجلسة ناقشت التحديات المختلفة، وتأثيرتها السلبية على جهود التنمية المستدامة
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