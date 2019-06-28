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ميس حمدان تفاجئ جمهورها بصوتها وأغنية عبر انستجرام

الجمعة 28/يونيو/2019 - 10:18 ص
ميس حمدان تفاجئ جمهورها بصوتها وأغنية عبر انستجرام
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الفجر الفني
 
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فاجأت الفنانة ميس حمدان جمهورها من خلال حسابها على موقع إنستجرام يا شمس غيبي والتي قدمتها الفنانة أميرة منذ أكثر من عشرين عامًا. 

وأشاد الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بصوت ميس حمدان وعبروا عن دهشتهم بعدم تفرغها للغناء وتقديم مزيد من الأغاني بصوتها. 

من ناحية أخرى ، تلقت ميس حمدان العديد من العروض السينمائية والدرامية خلال الفترة الماضية ولكنها لم تحسم قرارها بشأن هذه العروض حتى الآن. 

وكانت ميس حمدان قدمت أكثر من اغنية في بداية مشوارها الفني ولكنها قررت التفرغ بعد ذلك للتمثيل.

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