أسعار الذهب المحلى في سوق الصاغة اليوم الجمعة 28 يونيو 2019

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 28-6-2019، وذلك بعدما شهد سعر الذهب حالة من التراجع خلال تعاملات أمس ليفقد الذهب نحو 13 جنيها.





وجاءت أسعار الذهب اليوم كالآتي:





سعر عيار الذهب 21 نحو 648 جنيها.

سعر عيار الذهب 18 نحو 555 جنيها.

سعر عيار الذهب 24 نحو 741 جنيها.

الجنيه الذهب سجل نحو 5184 جنيها.





وعلى المستوى العالمى نزل الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1406.91 دولار للأوقية (الأونصة) متجها صوب تسجيل أول انخفاض في سبع جلسات.