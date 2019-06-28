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أتلتيكو مدريد ينافس على ضم نجم الريال

الجمعة 28/يونيو/2019 - 09:59 ص
أتلتيكو مدريد ينافس على ضم نجم الريال
خاميس رودريجيز
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ريهام عبد المحسن
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن أتلتيكو مدريد الإسباني ينافس للحصول على خدمات الكولومبي ​خيمس رودريجيز​ نجم​ريال مدريد​ في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت إذاعة كادينا سير الإسبانية إلى أن رودريجيز خرج كلياً من حسابات زيدان ويعتبر هدفاً لنابولي​ الإيطالي لكنه يؤجل المفاوضات حتى انتهاء بطولة كوبا أميركا.

وأفادت الإذاعة الإسبانية بان أتلتيكو مدريد يحاول استغلال خروج رودريجيز من حسابات زيدان لضمه في سوق الانتقالات الحالية.

يذكر أنّ رودريجيز ذو الـ 27 عامًا انضم إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة لموسمين إلا أن النادي البافاري رفض تفعيل بند الشراء.

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