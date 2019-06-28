تعرف على سبب تغيير شبك بي ام دبليو الفئة السابعة

بعد الكثير من الانتقادات والتعليقات السلبية عن الشبك الامامي العملاق الموجود في الفئة السابعة المحدثة، تحدث أخيرا رئيس تصميم بي ام دبليو عن فكرته, وسببه لإضافة هذا الشبك العملاق.





وعلل السيد Van Hooydonk اضافتهم لهذا الشبك هو لخلق شيء جديد, وتحديثات جديدة لواجهة السيارة. خصوصا أن الجيل الحالي من الفئة السابعة لم يجازف من ناحية التصميم من البداية.



