آرسنال يوافق على بيع أوبامينج الى مانشستر يونايتد بشرط وحيد
الجمعة 28/يونيو/2019 - 09:52 ص
مصطفي صابر
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أبدى اللاعب الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، نجم نادي آرسنال، موافقته على الذها الى مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي الحالي.
وتبعاً للصحيفة الإنجليزية "ذا صن"، فإن الجابوني لديه الرغبه في الرحيل عن آرسنال، وخوض تجربة جديدة في في الدوري الإنجليزي مع نادي اخر.
وقد يدفع المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير إلى تعويض الرحيل المحتمل لمهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي سينضم لانتر ميلان الايطالي بالتعاقد مع أوباميانج.
ويتوقع سولسكاير أن يظهر أوباميانج بشكل مميز مع الشياطين الحمر،على نفس خطى الهولندي فان بيرسي الذي انتقل من ارسنال الى مانشستر يونايتد وتألق معه.
ويذكر أن اوبامينج قد تعاقد مع آرسنال الموسم قبل الماضي مقابل 54 مليون جنيه إسترليني، وهو نفس الرقم الذي يطلبه الجانرز، للسماح لأوباميانج بالانتقال إلى الاولد ترفولد.
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