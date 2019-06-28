ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

منسق "مودة": 198 ألف حالة طلاق سنويًا بمعدل 542 حالة يوميًا

الجمعة 28/يونيو/2019 - 09:48 ص
منسق مودة: 198 ألف حالة طلاق سنويًا بمعدل 542 حالة يوميًا
الدكتور أيمن عبد العزيز
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال الدكتور أيمن عبد العزيز، المنسق التنفيذي لمشروع "مودة" بوزارة التضامن، إن المشروع فكرته الأساسية معرفة أسباب ارتفاع معدل حالات الطلاق، حيث أنها ظاهرة جديدة على المجتمع المصري.

وأشار، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أن هناك 198 ألف حالة طلاق سنويًا بمعدل 542 حالة يوميا، موضحًا أن البرنامج يستهدف توعية 800 ألف شاب سنويًا بمفهوم تكوين الأسرة.

وأضاف أنهم بدأوا من طلاب الجامعات في السنة الأخيرة في أكثر 3 محافظات ترتفع فيهم نسبة الطلاق، وهم القاهرة، والأسكندرية، وبورسعيد.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
تونس
-
x
16:30
-
مالي
المغرب
-
x
19:00
-
ساحل العاج
جنوب افريقيا
-
x
22:00
-
ناميبيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
0
x
انتهت
0
باراجواي
فنزويلا
-
x
21:00
-
الأرجنتين