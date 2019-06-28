منسق "مودة": 198 ألف حالة طلاق سنويًا بمعدل 542 حالة يوميًا

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قال الدكتور أيمن عبد العزيز، المنسق التنفيذي لمشروع "مودة" بوزارة التضامن، إن المشروع فكرته الأساسية معرفة أسباب ارتفاع معدل حالات الطلاق، حيث أنها ظاهرة جديدة على المجتمع المصري.



وأشار، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أن هناك 198 ألف حالة طلاق سنويًا بمعدل 542 حالة يوميا، موضحًا أن البرنامج يستهدف توعية 800 ألف شاب سنويًا بمفهوم تكوين الأسرة.



وأضاف أنهم بدأوا من طلاب الجامعات في السنة الأخيرة في أكثر 3 محافظات ترتفع فيهم نسبة الطلاق، وهم القاهرة، والأسكندرية، وبورسعيد.

