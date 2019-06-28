سعر الريال السعودى مقابل الجنيه في البنوك اليوم الجمعة 28 يونيو 2019
الجمعة 28/يونيو/2019 - 09:37 ص
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حافظ سعر الريال مقابل الجنيه على استقرار خلال تعاملات اليوم الجمعة 28-6-2019، حيث ينعكس ذلك على أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه، والذي يشهد هدوء كبير في التعاملات خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل أعلى سعر للريال السعودى في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلاً 4.45 جنيها، وجاء أقل سعر لبيع الريال السعودي في البنك العربي الافريقي الدولي عند مستوى 4.46 جنيها.
اسعار الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم
سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى
4.44 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.43 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.37 جنيه للشراء
4.50 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.43 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.42 جنيه للشراء
4.46 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.41 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع
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