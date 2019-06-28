سعر الريال السعودى مقابل الجنيه في البنوك اليوم الجمعة 28 يونيو 2019

حافظ سعر الريال مقابل الجنيه على استقرار خلال تعاملات اليوم الجمعة 28-6-2019، حيث ينعكس ذلك على أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه، والذي يشهد هدوء كبير في التعاملات خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل أعلى سعر للريال السعودى

في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلاً 4.45 جنيها، وجاء أقل سعر لبيع الريال السعودي في البنك العربي الافريقي الدولي عند مستوى 4.46 جنيها.