رئيس شعبة المحمول: مساندة أصحاب محال حريق العتبة ضرورة





يواصل محمد طلعت رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية مجهوداته في مساندة تجار حريق سوق العتبة بالسعي إلى حصر المحال المتضررة لبحث آليات مساندتها.





وقال "طلعت"، أنه متواجد في مقر الحريق منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس وبالتحديد منذ اندلاع الحريق مشيرا إلى خسائر مبدئية فادحة تكبدها أصحاب المحال حتى الآن رغم أن الحصر لا يزال مستمر من قبل الجهات المعنية.





وشدد "طلعت"، على ضرورة مساندة أصحاب هذه المحال بعد أزمة الحريق الذين تعرضوا لها والتي وصفها بالكارثة التي حلت على أصحاب هذه المحال منوها إلى أن هذا ما نسعى آلية خلال الأيام القليلة القادمة.





وكان المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية قد أعلن في بيان رسمي بأنه كلف لجنة عاجلة برئاسة الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة بالنزول إلى مقر المحال التجارية التي نشب بها الحريق بالسوق القديم بمنطقة العتبة بحصر المحال المتضررة والأنشطة التي تعمل بها لاتخاذ الخطوات اللازمة تجاهها رغم تواجدة خارج مصر وبالتحديد في اليابان كونة رئيس مجلس الاعمال المصري الياباني لحضور قمة مجموعة العشرين التي ستبدأ غدًا الجمعة ويشارك بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وشدد"العربي" في بيانه علي أنه من حق هؤلاء التجار الوقوف بجانبهم في مثل هذه الأزمة، وهو ما ستقوم به اللجنة التي سترفع تقريرًا مفصلاً عن الواقعة إليه، مشيرًا إلى أنه سيتابع التطورات لحظة بلحظة من خلال هذه اللجنة وهو في اليابان.



