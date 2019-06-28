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سعر الدولار اليوم الجمعة 28 يونيو 2019 في مصر بالبنوك والسوق السوداء

الجمعة 28/يونيو/2019 - 09:23 ص
سعر الدولار اليوم الجمعة 28 يونيو 2019 في مصر بالبنوك والسوق السوداء
سعر الدولار في البنوك المصرية
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واصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 28-6-2019 حالة الاستقرار التى يعيشها منذ فترة خاصة بعد التراجعات الحادة التي شهدتها العملة الأمريكية مقابل الجنيه خلال تعاملات الفترة الماضية حيث سجل متوسط سعر العملة الأمريكية اليوم، 16.65 جنيها للشراء، 17.75 جنيها للبيع. 

واستقر سعر الدولار في السوق السوداء خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، مسجلا نحو 16.42 جنيها.

سعر الدولار في البنوك اليوم 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 
16.66 جنيه للشراء 
16.76 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس
16.64 جنيه للشراء
16.74 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
16.66 جنيه للشراء 
16.76 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية
16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 
16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر
16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي
16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
16.64 جنيه للشراء
16.74 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة
16.66 جنيه للشراء
16.76 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنوكسعر شراء الدولار اليومسعر بيع الدولار اليوم 
سعر الدولار في البنك الاهلى 16.724216.8242
سعر الدولار في بنك مصر16.7516.85
سعر الدولار في بنك القاهرة 16.7516.85
سعر الدولار في بنك الاسكندرية 16.7216.82
سعر الدولار في بنك البركة 16.7016.80
سعر الدلار في البنك التجارى الدولى 16.8016.85
سعر الدولار في بك عودة 16.7016.80

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