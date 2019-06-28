إصابة سائق حافلة في حادث طعن بمدينة ألمانية

أصيب سائق حافلة بجروح بالغة في اعتداء طعن داخل حافلته في مطار دوسلدورف غربي ألمانيا.





وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الجمعة، إن سائق الحافلة 55/ عاما/ في حالة خطرة، مضيفا أن المعتدي 37/ عاما/ يبدو عليه الاضطراب العقلي.





وبحسب البيانات، تم إيداع المعتدي مصحة نفسية.





وذكر المتحدث أن التحقيقات حول معرفة الدافع وراء الجريمة لا تزال سارية، مضيفا أنه من المرجح أن الاعتداء كان يستهدف شخصا بعينه.





ولم يصب ركاب آخرين في الحافلة خلال الاعتداء.





وهاجم المعتدي سائق الحافلة بسكين مساء أمس الخميس، وتم القبض عليه عقب ارتكاب الجريمة.