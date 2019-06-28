لين أديب تشدو فى مهرجان "أسبوع سوريا العالمى" ببيروت
الجمعة 28/يونيو/2019 - 08:54 ص
الفجر الفني
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تستعد المطربة السورية لين أديب لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية فى لبنان، بمشاركتها فى فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان أسبوع سوريا العالمى، وذلك فى تمام الثامنة مساء الثلاثاء 9 يوليو على مسرح الجامعة الأمريكية فى العاصمة بيروت.
لين فنانة سورية ومغنية محترفة للجاز تنحدر من عائلة موسيقية، تتميز بخلطها الفريد بين القوالب الشرقية والغناء الشعبى العربى، وموسيقى الجاز، والترتيل البيزنطى.
الفنانة الثلاثينية التى درست الصيدلة فى سوريا وانتقلت منذ عشرة أعوام إلى فرنسا، نالت درجة الماجستير فى التشخيص المخبرى وتدرس حاليًا فى كونسرفتوار باريس، حيث تعيش وتعمل وتنشغل حاليًا بتحضير ألبومها الأول.
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