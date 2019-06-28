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شبكة HBO تنشر فيديو لمراحل تطوير نجوم مسلسل صراع العروش

الجمعة 28/يونيو/2019 - 08:22 ص
شبكة HBO تنشر فيديو لمراحل تطوير نجوم مسلسل صراع العروش
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أحمد جمال أحمد
 
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استضاف المذيع الأمريكي الكبير كونان أوبراين، مجموعة من أبرز نجوم مسلسل "صراع العروش" في برنامجه اليومي على شبكة تليفزيون HBO


وخلال بث حلقة لم الشمل، قام كونان بعرض فيديو مجمع بمعرفة المعدين بشبكة HBO، كشف مراحل تطور نجوم المسلسل على مدار 8 مواسم متتالية.


يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الشبكة طرحها لجميع مواسم المسلسل على اسطوانات بجودة بلو راي للبيع بالأسواق بداية من ديسمبر المقبل.

 

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