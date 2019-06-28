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اتحاد أمريكا الجنوبية يغرم البرازيل 15 ألف دولار بسبب هتافات مسيئة

الجمعة 28/يونيو/2019 - 08:19 ص
اتحاد أمريكا الجنوبية يغرم البرازيل 15 ألف دولار بسبب هتافات مسيئة
منتخب البرازيل
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وكالات
 
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أكد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، أنه قام بتغريم الاتحاد البرازيلي 15 ألف دولار، بسبب هتافات جماهيره ضد المثلية الجنسية في مواجهة بوليفيا، في افتتاح كأس كوبا أمريكا.

بالإضافة إلى الهتافات، أشعلت الجماهير الألعاب النارية في الفوز 3-0 على بوليفيا 14 يونيو بإستاد مورومبي.

وتأهلت البلد المستضيف إلى نصف نهائي كوبا أمريكا بتغلبها 4-3 على باراغواي بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي دون أهداف في مواجهتهما في دور ربع النهائي.

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