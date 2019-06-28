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السفير المصري باليابان يكشف جدول السيسي في قمة العشرين

الجمعة 28/يونيو/2019 - 07:48 ص
السفير المصري باليابان يكشف جدول السيسي في قمة العشرين
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نعيم يوسف
 
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قال أيمن كامل، السفير المصري باليابان، إن القادة في قمة العشرين سوف يركزون على قضايا ذات طابع عالمي، وتشغل الكثير من دول العالم.
وأضاف "كامل"، في لقاء مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة Extra News الفضائية، أن هناك أجندة أيضا من الموضوعات التي سيتم مناقشتها في اللقاءات الثنائية بين القادة.
ولفت السفير المصري إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيناقش مع القادة الحاضرين في القمة عددا من الموضوعات التي تهم القارة الأفريقية، وسيطلع قادة الدولة المشاركين على الإصلاحات في الدول الأفريقية وكيفية الاستفادة من تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي ومحاولة تعميم التجربة المصرية.
ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20، والتي ستعقد بمدينة أوساكا.

تأتي مشاركة الرئيس بقمة مجموعة العشرين تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الياباني الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر واليابان، وما تمثله مصر من ثقل على الصعيدين الإقليمى والدولى.
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المزيد عن: مجموعة العشرين G20 قمه العشرين G20
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