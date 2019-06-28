عرض "Golly Boy" بمهرجان الفيلم الهندي في ملبورن





اختارت اللجنة المنظمة لمهرجان السينما الهندية بمدينة ملبورن الإيرلندي فيلم "جولي بوي" لرانفيير سينغ وعاليا بهات ليعرض على هامش المهرجان في دورته العاشرة لعام 2019.









وستشمل مشاركة الفيلم بالمهرجان، عقد مخرجته لندوة تثقيفية عن السينما الهندية تقام في يوم 10 من شهر أغسطس القادم بحضور عدد من جمهور المهرجان.









ويعتبر فيلم "جولي بوي"، من إخراج المخرجة "زويا اختر" ويدور عن مغني راب مسلم مغمور يلجأ للغناء في شوارع حي يهودي.