لقاء بين ترامب وبوتين على هامش قمة الـ20.. والرئيس الروسي: فرصة جيدة
الجمعة 28/يونيو/2019 - 07:30 ص
نعيم يوسف
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بدء منذ قليل، لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش حضورهما لقمة العشرين المنعقدة في اليابان.
ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل، أن ترامب أشاد بما قال إنها علاقاته الجيدة جدا مع بوتن.
من جانبه، قال "بوتين" إن الاجتماع مع ترامب في اليابان فرصة جيدة لاستكمال الحوار الذي بدأ في قمة هيلسينكي.
ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل، أن ترامب أشاد بما قال إنها علاقاته الجيدة جدا مع بوتن.
من جانبه، قال "بوتين" إن الاجتماع مع ترامب في اليابان فرصة جيدة لاستكمال الحوار الذي بدأ في قمة هيلسينكي.
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