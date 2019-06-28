ترامب في قمة العشرين: نفكر في أمن شبكاتنا وسياساتنا تحمي الخصوصية



وأضاف "ترامب": "الولايات المتحدة ملتزمة بالابتكار على المدى البعيد، ونتشوق للعمل مع شركاؤنا حول العالم للتقدم في التكنولوجيا الرقمية، ولابد من التفكير في أمن شبكاتنا".



وشدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة تفكر في سياساتها التي تحمي الخصوصية، ونريد تعزيز المستقبل والعمل مع كافة أعضاء قمة العشرين لوضع أسس للتقدم الرقمي.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة مع انطلاق أعمال قمة العشرين: "يسرني أكون هنا مع القادة العالميين للحديث عن التكنولوجيا العالمية، إن نجاح أمريكا في هذا المجال هو مبني على حماية البيانات والوصول للابتكار".