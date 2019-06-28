عصام السقا يكشف لأول مرة عن علاقته بفارس السينما العربية





قال الفنان عصام السقا، إنه تربطة علاقة بالفنان الكبير أحمد السقا، منذ 18 عامًا، مشيرًا إلى أنه تعرف عليه بنزلة السمان، مضيفًا أنه من كثرة عشقه للسقا قرر الأخير تسميته على أسمه.





وأضاف في حواره خلال برنامج "القاهرة اليوم"، من تقديم إدوارد، أنه قام بتدشين "ويب سايت"، لأحمد السقا، موضحًا أنه أول فنان كان لديه "ويب سايت" في الوسط الفني بأكمله.







وأشار إلى أن أحمد السقا اتصل به من لندن عام 2006 للاتفاق معي على عمل، مضيفًا: "قالي في شغلانة حابب تنزل فيها مونتير، وفكك من الإنترنت".







وأكد: "احمد السقا له فضل وجميل عليا في العمل بالوسط الفني بعد فضل ربنا، وفضله لا يمكن أن أنساه".





