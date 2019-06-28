أحمد عكاشة: هناك شخص ينتحر كل 16 ثانية
الجمعة 28/يونيو/2019 - 07:17 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن تفكير الشخص في الانتحار يعتبر صرخة للاحتياج للعلاج، وعليه يجب أن يتحدث ويفتح قلبه شلخص يتكلم معه.
وأضاف "عكاشة"، في لقاء مع برنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، أن هناك مليون شخص ينتحرون سنويا، وكل 16 ثانية ينتحر شخص في العالم، و70% منهم ينتحرون نتيجة الاكتئاب.
وتابع أستاذ الطب النفسي، أن هناك أسئلة معينة لدى الأطباء النفسيين يعرفون منها مدى جدية الشخص في الانتحار، وعلى الأسر الاتجاه إلى الأخصائيين.
وأضاف "عكاشة"، في لقاء مع برنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، أن هناك مليون شخص ينتحرون سنويا، وكل 16 ثانية ينتحر شخص في العالم، و70% منهم ينتحرون نتيجة الاكتئاب.
وتابع أستاذ الطب النفسي، أن هناك أسئلة معينة لدى الأطباء النفسيين يعرفون منها مدى جدية الشخص في الانتحار، وعلى الأسر الاتجاه إلى الأخصائيين.
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