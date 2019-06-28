لقنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد كوت ديفوار دور المجموعات كأس أمم أفريقيا تغطية مباشرةً
الجمعة 28/يونيو/2019 - 06:58 ص
محمد أيمن
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يخوض المنتخب المغربي ثاني مبارياته في المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الافريقية حينما يواجه نظيره الإيفواري في المباراة التي ستلعب على إستاد السلام ويمني كل منتخب النفس من أجل خطف النقاط الثلاثة للعبور إلى الدور ثمن النهائي.
وكان منتخب ساحل العاج قد إفتتح مبارياته في البطولة حينما واجه نظيره الجنوب أفريقي وتمكن من تحقيق الفوز يوم السبت الماضي بهدف واحد مقابل لا شيء.
في المقابل خطف اسود الأطلس فوز هام وبشق الأنفس على منتخب ناميبيا بالنيران الصديقة ما جعل الخوف يظهر وينبعث إلى قلوب المشجعين.
ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.
ويدير المباراة تحكيمياً الكاميروني أليوم نيانت الذي أشرف على مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي ويساعده إيفاريست مينكواندي والفيس غي نيويو وحكم رابع نغامبو ندالا.
فيما ستنقل المباراة عبر القنوات التالية :-
Sport 1 Hungary
Sport 1 Czechia
Arena Sport 1
beIN SPORTS HD 1 FR
Arena Sport 1 HD Cro
Canal + Sport 1 Afrique
beIN SPORTS MAX 2 HD AR
beIN SPORTS MAX 1 HD AR
Eurosport 2 Spain
تايم سبورت (بث أرضي)
وكان منتخب ساحل العاج قد إفتتح مبارياته في البطولة حينما واجه نظيره الجنوب أفريقي وتمكن من تحقيق الفوز يوم السبت الماضي بهدف واحد مقابل لا شيء.
في المقابل خطف اسود الأطلس فوز هام وبشق الأنفس على منتخب ناميبيا بالنيران الصديقة ما جعل الخوف يظهر وينبعث إلى قلوب المشجعين.
ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.
ويدير المباراة تحكيمياً الكاميروني أليوم نيانت الذي أشرف على مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي ويساعده إيفاريست مينكواندي والفيس غي نيويو وحكم رابع نغامبو ندالا.
فيما ستنقل المباراة عبر القنوات التالية :-
Sport 1 Hungary
Sport 1 Czechia
Arena Sport 1
beIN SPORTS HD 1 FR
Arena Sport 1 HD Cro
Canal + Sport 1 Afrique
beIN SPORTS MAX 2 HD AR
beIN SPORTS MAX 1 HD AR
Eurosport 2 Spain
تايم سبورت (بث أرضي)
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