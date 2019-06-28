موعد مباراة تونس ومالي 28 / 06 / 2019 والقنوات الناقلة



يخوض المنتخب العربي التونسي ثاني إختباراته في بطولة كأس الأمم الافريقية حينما يواجه نظيره منتخب مالي في المباراة التي تجمع الفريقان الجمعة على ملعب إستاد السويس لحساب مباريات الجولة الثانية للمجم

وعة الخامسة من كان 2019.





وكان نسور قرطاج قد سقطوا في فخ التعادل الإيجابي بهدف ضد المنتخب الانجولي في الجولة الافتتاحية فيما نجح منتخب مالي في دك شباك نظيره الموريتاني بأربعة أهداف مقابل هدف ليتصدر رفقاء ماريجا المجموعة برصيد ثلاثة نقاط ويتقاسم التونسيين ومنتخب أنجولا المركز الثاني برصيد نقطة.





ويعول الآن جريس على خدمات القائد يوسف المسكاني وفرجاني ساسي مع نعيم السليتي من أجل تخطي العقبة المالية وتحقيق الفوز الاول لهم في المجموعة والذي يضمن لهم الإقتراب فرصة أكبر للعبور إلى الدور ثمن النهائي ومقارعة الكبار.





في المقابل يدخل منتخب مالي اللقاء وعينه على تحقيق الثلاث نقاط والتي ستضمن له التأهل بعد أن ظهر جميع اللاعبين بمستوى مميز في المباراة الافتتاحية وأرسلوا رسالة إلى المنتخبات المشاركة مفادها أن الماليين لكن يكونوا ضيوف شرف على البطولة.