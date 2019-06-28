ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عصام السقا: محمود البزاوي في مقام والدي.. ودائما ما ينصحني

الجمعة 28/يونيو/2019 - 06:59 ص
عصام السقا: محمود البزاوي في مقام والدي.. ودائما ما ينصحني
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

قال الفنان عصام السقا، إن عشق العمل في مسلسل "أبو جبل" وحضر له بشكل جيد ، مضيفًا انه كانت هناك كيمياء غير عادية تربطه بالفنان محمود البزاوي ، أثناء العمل في "أبو جبل".

وأضاف في حواره  لبرنامج "القاهرة اليوم"، من تقديم إدوارد، أنه يعتبر الفنان محمود البزاوي، في مقام والده، مضيفًا:"كان ينصحني بشكل غير عادي في كواليس المسلسل".

وتابع: "دوري  في أبو جبل أثر مع الناس، لأنها شخصية موجودة في البيوت المصرية، وهي علاقة الأب بابنه".

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما برنامج اليوم الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
تونس
-
x
16:30
-
مالي
المغرب
-
x
19:00
-
ساحل العاج
جنوب افريقيا
-
x
22:00
-
ناميبيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
0
x
انتهت
0
باراجواي
فنزويلا
-
x
21:00
-
الأرجنتين