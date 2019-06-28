عصام السقا: محمود البزاوي في مقام والدي.. ودائما ما ينصحني
الجمعة 28/يونيو/2019 - 06:59 ص
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قال الفنان عصام السقا، إن عشق العمل في مسلسل "أبو جبل" وحضر له بشكل جيد ، مضيفًا انه كانت هناك كيمياء غير عادية تربطه بالفنان محمود البزاوي ، أثناء العمل في "أبو جبل".
وأضاف في حواره لبرنامج "القاهرة اليوم"، من تقديم إدوارد، أنه يعتبر الفنان محمود البزاوي، في مقام والده، مضيفًا:"كان ينصحني بشكل غير عادي في كواليس المسلسل".
وتابع: "دوري في أبو جبل أثر مع الناس، لأنها شخصية موجودة في البيوت المصرية، وهي علاقة الأب بابنه".
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