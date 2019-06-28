مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادثين مرورين بسوهاج



ونتج عن الحادث وفاة كلًا من "أحمد.م.س" 27 عامًا، حاصل على دبلوم صناعة وعبد الفضيل م 32 عاما حاصل علي دبلوم صنايع ويقيمان دائرة مركز البلينا من مستقلي السيارة الأولي وكذا إصابة قائد السيارة الأولي اشتباه كسر بالساق اليمني وجرح بفروة الرأس.



وتم نقل الجثتين والمصاب لمستشفتي سوهاج الجامعي وأخميم المركزي، وبسؤال قائد السيارة الثانى شهاب ع ر 35 عاما عامل نجل عم الأول قررا بمضمون ما تقدم ونفي الأخير الشبهة الجنائي، وتم رفع أثار الحادث والتحفظ على السيارتي.



كما تبلغ لمركز شرطة سوهاج بوجود حادث تصادم بالطريق الزراعي الغربي بناحية الحمادية زبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة قيادة أحمد ف إ 29 عاما عامل ويقيم نجع الماسخ دائرة مركز المراغة إختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ.



واصطدم بالدراجة البخارية قيادة البدري أ ع م 28 حاصل علي دبلوم صنايع ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل



ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام وتم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين.



لقى 3 أشخاص مصرعهما فيما أصيب 2 آخرين إثر حادثين مرورين بسوهاج.تلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج بلاغا يفيد بوجود مصادمه بالطريق الزراعي الشرقي بناحية الكولهوبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة "أجرة" قيادة "ثروت.ع" 38 عامًا، سائق، ويقيم بدائرة مركز البلينا اختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بسيارة نقل، بدون لوحات معدنية، "خالد.ج.م" 20 عامًا، سائق، ومقيم بدائرة المركز من الخلف.