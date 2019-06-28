توفيق عكاشة: "القوات البحرية المصرية منعت الإرهابيين من الوصول إلى سيناء"
الجمعة 28/يونيو/2019 - 06:50 ص
نعيم يوسف
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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه منذ شهر كانت هناك محاولة لإرسال إرهابيين إلى سيناء عن طريق البحر، مشددا على أنه قال منذ سنوات أن الإرهاب يأتي لها من طريق البحر.
وأضاف "عكاشة" في برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية: "النهاردة القوات البحرية المصرية منعت الإرهابيين من الوصول إلى سيناء قبل دخولهم للمياة الإقليمية".
وشدد على أن هؤلاء الإرهابيين تم تجميعهم من خلال أجهزة مخابرات دولية معادية لمصر.
وأضاف "عكاشة" في برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية: "النهاردة القوات البحرية المصرية منعت الإرهابيين من الوصول إلى سيناء قبل دخولهم للمياة الإقليمية".
وشدد على أن هؤلاء الإرهابيين تم تجميعهم من خلال أجهزة مخابرات دولية معادية لمصر.
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