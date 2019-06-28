ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

توفيق عكاشة: "القوات البحرية المصرية منعت الإرهابيين من الوصول إلى سيناء"

الجمعة 28/يونيو/2019 - 06:50 ص
توفيق عكاشة: القوات البحرية المصرية منعت الإرهابيين من الوصول إلى سيناء
الإعلامي توفيق عكاشة
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه منذ شهر كانت هناك محاولة لإرسال إرهابيين إلى سيناء عن طريق البحر، مشددا على أنه قال منذ سنوات أن الإرهاب يأتي لها من طريق البحر.

وأضاف "عكاشة" في برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية: "النهاردة القوات البحرية المصرية منعت الإرهابيين من الوصول إلى سيناء قبل دخولهم للمياة الإقليمية".

وشدد على أن هؤلاء الإرهابيين تم تجميعهم من خلال أجهزة مخابرات دولية معادية لمصر.
Advertisements
المزيد عن: مصر النهاردة عكاشة توفيق عكاشة الإهاب
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
تونس
-
x
16:30
-
مالي
المغرب
-
x
19:00
-
ساحل العاج
جنوب افريقيا
-
x
22:00
-
ناميبيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
0
x
انتهت
0
باراجواي
فنزويلا
-
x
21:00
-
الأرجنتين