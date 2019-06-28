محمد عبدالحكم: مجموعة الـ20 هي مجلس إدارة اقتصاد العالم
الجمعة 28/يونيو/2019 - 06:41 ص
نعيم يوسف
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قال السفير محمد عبدالحكم، مساعد وزير الخارجية السابق، إنه بدأ التفكير في إنشاء مجموعة الـ20 في يونيو عام 1999، بمبادرة من وزير المالية الكندي، نتيجة الأزمة المالية التي عصفت بآسيا وروسيا والمكسيك.
وأضاف "عبدالحكم"، في لقاء مع برنامج مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن اجتماعات المجموعة كانت تعقد على المستوى الوزاري، ولكن بعد الأزمة العالمية في الاقتصاد، عام 2008، دعا الرئيس الأمريكي وقتها إلى عقد القمة على مستوى قادة ورؤساء الدول.
وتابع مساعد وزير الخارجية السابق، أن هذه تعتبر القمة الاقتصادية العالمية، وهي تضم أكبر اقتصاديات في العالم، و90% من الناتج الإجمالي العالمي يخرج من هذه الدول، وهي تعتبر مجلس إدارة اقتصاد العالم.
وأضاف "عبدالحكم"، في لقاء مع برنامج مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن اجتماعات المجموعة كانت تعقد على المستوى الوزاري، ولكن بعد الأزمة العالمية في الاقتصاد، عام 2008، دعا الرئيس الأمريكي وقتها إلى عقد القمة على مستوى قادة ورؤساء الدول.
وتابع مساعد وزير الخارجية السابق، أن هذه تعتبر القمة الاقتصادية العالمية، وهي تضم أكبر اقتصاديات في العالم، و90% من الناتج الإجمالي العالمي يخرج من هذه الدول، وهي تعتبر مجلس إدارة اقتصاد العالم.
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