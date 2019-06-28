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موعد مباراة تشيلي ضد كولومبيا يوم السبت 29 / 6 / 2019 والقنوات الناقلة بطولة كوبا أمريكا

الجمعة 28/يونيو/2019 - 06:27 ص
موعد مباراة تشيلي ضد كولومبيا يوم السبت 29 / 6 / 2019 والقنوات الناقلة بطولة كوبا أمريكا
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أحمد عصام
 
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يواجه منتخب كولومبيا، نظيره منتخب تشيلي اليوم السبت 29 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019، والتي تستضيف البرازيل نسختها الحالية.

وسوف تقام المباراة بين منتخب تشيلي، ومنتخب كولومبيا في الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة بين منتخب تشيلي، ومنتخب كولومبيا في دور الربع نهائي من بطولة كوبا أمريكا عبر قناتي بين سبورتس الرياضية ماكس 3 و 4 HD.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب تشيلي، ضد منتخب كولومبيا في الدور الربع نهائي في بطولة كوبا أمريكا 2019 عبر موقع الفجر الرياضي.
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