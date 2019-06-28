سبب لهما غيوبة وتلف في المخ.. طفلان يحقننان بعضهما بالأنسولين بسوهاج
الجمعة 28/يونيو/2019 - 07:52 ص
أبورية حسين
Advertisements
Advertisements
أصيب طفلان بغيبوبة سكرية، وتلف فـي خلايا المخ، وتم إيداعها مستشفى طهطا العام، وذلك عقب قيامها بحقن بعضهما البعض بجرعات الأنسولين الخاصة بجدتهما.
وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، بلاغا يفيد بوصول كلا من شيماء ح 10 سنوات تلميذة، والطفل صابر ش ح، 9 سنوات تلميذ ويقيمان بناحية جهينة الشرقية، إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، بلاغا يفيد بوصول كلا من شيماء ح 10 سنوات تلميذة، والطفل صابر ش ح، 9 سنوات تلميذ ويقيمان بناحية جهينة الشرقية، إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وبالانتقال والفحص وسؤال والدتهما "هدى ع ش ع" 31 عاما ربة منزل، قررت بأنه أثناء قيام نجليها باللهو بالمنزل قاما بحقن بعضهما بجرعات الأنسولين الخاصة بجدتهما مما أدي لحدوث إصابتهما.
ونفت الشبهة الجنائية.
Advertisements
المزيد عن: الرقية
- تلميذ يشنق شقيقه أثناء لهوهما بسوهاج
- مصرع طفلة بالمنوفية سقطت من شرفة الطابق الثالث
- يحقن "أبنه" بالأنسولين للضغط على طليقته للعودة للمنزل
- مصرع طفلين إثر حريق منزل بقرية "منحل" بالبحيرة
- إصابة 3 أطفال باختناق إثر استنشاق غاز من اسطوانة السخان بسوهاج
- إصابة أسرة بسوهاج باشتباه تسمم إثر تناولهم طعام فاسد
- تسمم 4 أطفال بسبب وجبة في سوهاج