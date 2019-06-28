سبب لهما غيوبة وتلف في المخ.. طفلان يحقننان بعضهما بالأنسولين بسوهاج

وبالانتقال والفحص وسؤال والدتهما "هدى ع ش ع" 31 عاما ربة منزل، قررت بأنه أثناء قيام نجليها باللهو بالمنزل قاما بحقن بعضهما بجرعات الأنسولين الخاصة بجدتهما مما أدي لحدوث إصابتهما.





ونفت الشبهة الجنائية.



أصيب طفلان بغيبوبة سكرية، وتلف فـي خلايا المخ، وتم إيداعها مستشفى طهطا العام، وذلك عقب قيامها بحقن بعضهما البعض بجرعات الأنسولين الخاصة بجدتهما.وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، بلاغا يفيد بوصول كلا من شيماء ح 10 سنوات تلميذة، والطفل صابر ش ح، 9 سنوات تلميذ ويقيمان بناحية جهينة الشرقية، إلى المستشفى لتلقي العلاج.