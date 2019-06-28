أمير كرارة يمازح عصام السقا على الهواء

قال الفنان أمير كراره، إن زميله الفنان عصام السقا بالنسبة له أخ وصديق، موضحًا أن السقا يتميز بالاصرار والاجتهاد ، بالإضافة للشطارة في مجال السوشيال ميديا.





وأضاف كراره مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، من تقديم إدوارد، اليوم، أن عصام السقا، يسير بخطوات ثابتة وناجحة في العمل الدرامي.





وعن سؤاله "ما رأيك يا أمير في تلقيب عصام بالسقا، ساخرًا من كتر حبي لأحمد السقا ممكن أسمي نفسي أمير السقا عادي يعني".





ومن جانبه رد عصام السقا قائلًا "أمير كراره رجل جدع، ومن أنظف القلوب التى من النادر مقابلتها، وبيساعد كل الناس سنويًا، ويقوم بتوجيه الشكر لكل طاقم العمل ، بعد إنتهاء أى عمل درامي أو سينمائي".











