ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أمير كرارة يمازح عصام السقا على الهواء

الجمعة 28/يونيو/2019 - 06:44 ص
أمير كرارة يمازح عصام السقا على الهواء
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

قال الفنان أمير كراره، إن زميله الفنان عصام السقا بالنسبة له أخ وصديق، موضحًا أن السقا يتميز بالاصرار والاجتهاد ، بالإضافة للشطارة في مجال السوشيال ميديا.

وأضاف كراره مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، من تقديم إدوارد، اليوم، أن عصام السقا، يسير بخطوات ثابتة وناجحة في العمل الدرامي. 

وعن سؤاله "ما رأيك يا أمير في تلقيب عصام بالسقا، ساخرًا من كتر حبي لأحمد السقا ممكن أسمي نفسي أمير السقا عادي يعني". 

ومن جانبه رد عصام السقا قائلًا "أمير كراره رجل جدع، ومن أنظف القلوب التى من النادر مقابلتها، وبيساعد كل الناس سنويًا، ويقوم بتوجيه الشكر لكل طاقم العمل ، بعد إنتهاء أى عمل درامي أو سينمائي".



Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما برنامج اليوم الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
تونس
-
x
16:30
-
مالي
المغرب
-
x
19:00
-
ساحل العاج
جنوب افريقيا
-
x
22:00
-
ناميبيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
0
x
انتهت
0
باراجواي
فنزويلا
-
x
21:00
-
الأرجنتين