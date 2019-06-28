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موعد مباراة الأرجنتين وفنزويلا يوم الجمعة 28 / 6 / 2019 في بطولة كوبا أمريكا

الجمعة 28/يونيو/2019 - 06:21 ص
موعد مباراة الأرجنتين وفنزويلا يوم الجمعة 28 / 6 / 2019 في بطولة كوبا أمريكا
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أحمد عصام
 
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يلتقي منتخب الأرجنتين، مع منافسه منتخب فنزويلا اليوم الجمعة 28 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019.


ونجح منتخب الأرجنتين في العبور من دور المجموعات كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما تأهل منتخب فنزويلا لدور الربع نهائي كثاني أيضاً في المجموعة الأولى.


وسوف تقام المباراة بين منتخب الأرجنتين، ومنتخب فنزويلا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.


وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة بين منتخب الأرجنتين، ومنتخب فنزويلا في دور الربع نهائي من بطولة كوبا أمريكا عبر قناتي بين سبورتس الرياضية ماكس 3 و 4 HD.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب الأرجنتين ومنتخب فنزويلا في الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019 عبر موقع الفجر الرياضي.
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