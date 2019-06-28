ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

قمة الـ20.. حديث جانبي بين ترامب ومحمد بن سلمان (صورة)

الجمعة 28/يونيو/2019 - 06:06 ص
قمة الـ20.. حديث جانبي بين ترامب ومحمد بن سلمان (صورة)
ولي العهد السعودي ودونالد ترامب
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
التقطت عدسات المصورين، قبيل انطلاق قمة العشرين في مدينة أوساكا صباح الجمعة، لحظات خاطفة من محادثة جانبية بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأثناء توافد رؤساء الدول وقادة الوفود المشاركة لالتقاط الصورة التذكارية، صافح الرئيس الأميركي الأمير محمد بن سلمان، مجرياً حديثاً سريعاً قبل انطلاق القمة التي ستشهد مناقشة لملفات شائكة على رأسها الحرب التجارية والاقتصادية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب الملف الإيراني، وكوريا الشمالية.


وافتتح قادة مجموعة الـ 20 قمتهم الجمعة في أوساكا باليابان، والتي يتوقع أن تكون واحدة من أكثر القمم التي تشهد انقسامات منذ سنوات.

وافتتح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاجتماع الذي ستهيمن عليه مناقشات مثيرة للجدل تتعلق بالتجارة والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ، وغيرها من الملفات.
قمة الـ20.. حديث جانبي بين ترامب ومحمد بن سلمان (صورة)
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
تونس
-
x
16:30
-
مالي
المغرب
-
x
19:00
-
ساحل العاج
جنوب افريقيا
-
x
22:00
-
ناميبيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
0
x
انتهت
0
باراجواي
فنزويلا
-
x
21:00
-
الأرجنتين