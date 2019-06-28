الرئيس الفرنسي يتعهد ببذل أقصى جهد لتفادي الحرب بين أمريكا وإيران
الجمعة 28/يونيو/2019 - 05:53 ص
نعيم يوسف
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تعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أثناء زيارته إلى اليابان للمشاركة في قمة العشرين ببذل أقصى الجهود لتفادي أي تصعيد عسكري بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما أفادت قناة العربية في خبر عاجل.
وانطلقت منذ قليل، أعمال قمة العشرين بمشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وقال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، في الجلسة الأولى من قمة العشرين، نتمنى مناقشة الاقتصاد العالمي، ومراقبة المخاطر وتحقيق التنمية المستدامة، والوضع الحالي للاقتصاد العالمي به استقرار بسيط، ولكن هناك مخاوف شديدة على التجارة العالمية.
وأضاف في كلمة له بأعمال قمة العشرين، المنعقدة في "أوساكا"، اليابانية، على الرغم أن السياسات الإحمائية تتسبب في مواجهات بين الدول إلا أنها لا تفيد طرفا.
وأشار إلى أن إصلاح منظومة التجارة العالمية أمر ضروري وطارئ للاقتصاد العالمي، مشددا على أن بلاده سوف تستمر في الترويج لتحسين منظومة التجارة.
وانطلقت منذ قليل، أعمال قمة العشرين بمشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وقال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، في الجلسة الأولى من قمة العشرين، نتمنى مناقشة الاقتصاد العالمي، ومراقبة المخاطر وتحقيق التنمية المستدامة، والوضع الحالي للاقتصاد العالمي به استقرار بسيط، ولكن هناك مخاوف شديدة على التجارة العالمية.
وأضاف في كلمة له بأعمال قمة العشرين، المنعقدة في "أوساكا"، اليابانية، على الرغم أن السياسات الإحمائية تتسبب في مواجهات بين الدول إلا أنها لا تفيد طرفا.
وأشار إلى أن إصلاح منظومة التجارة العالمية أمر ضروري وطارئ للاقتصاد العالمي، مشددا على أن بلاده سوف تستمر في الترويج لتحسين منظومة التجارة.
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