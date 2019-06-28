ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الرئيس الفرنسي يتعهد ببذل أقصى جهد لتفادي الحرب بين أمريكا وإيران

الجمعة 28/يونيو/2019 - 05:53 ص
الرئيس الفرنسي يتعهد ببذل أقصى جهد لتفادي الحرب بين أمريكا وإيران
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
تعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أثناء زيارته إلى اليابان للمشاركة في قمة العشرين ببذل أقصى الجهود لتفادي أي تصعيد عسكري بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما أفادت قناة العربية في خبر عاجل.

وانطلقت منذ قليل، أعمال قمة العشرين بمشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، في الجلسة الأولى من قمة العشرين، نتمنى مناقشة الاقتصاد العالمي، ومراقبة المخاطر وتحقيق التنمية المستدامة، والوضع الحالي للاقتصاد العالمي به استقرار بسيط، ولكن هناك مخاوف شديدة على التجارة العالمية.

وأضاف في كلمة له بأعمال قمة العشرين، المنعقدة في "أوساكا"، اليابانية، على الرغم أن السياسات الإحمائية تتسبب في مواجهات بين الدول إلا أنها لا تفيد طرفا.

وأشار إلى أن إصلاح منظومة التجارة العالمية أمر ضروري وطارئ للاقتصاد العالمي، مشددا على أن بلاده سوف تستمر في الترويج لتحسين منظومة التجارة.
Advertisements
المزيد عن: قمه العشرين أعمال قمة العشرين
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
تونس
-
x
16:30
-
مالي
المغرب
-
x
19:00
-
ساحل العاج
جنوب افريقيا
-
x
22:00
-
ناميبيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
0
x
انتهت
0
باراجواي
فنزويلا
-
x
21:00
-
الأرجنتين