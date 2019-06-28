نابولي يوجه صدمة لريال مدريد
الجمعة 28/يونيو/2019 - 05:47 ص
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام عالمية أن نابولي توصل لإتفاق مع نجمه الإسباني فابين رويز لتجديد عقده في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وأفادت شبكة سكاي العالمية بأن رويز ذو الـ21 عاما وافق على تجديد عقده حتّى عام 2024 مع زيادة على راتبه السنوي.
وأشارت الشبكة العالمية إلى أن نابولي لجأ لتلك الخطوة بعد الأخبار التي أكدت رغبة ريال مدريد في الحصول على خدمات رويز نجم ريال بيتيس السابق والذي إنضم إلى نابولي في العام الماضي مقابل 30 مليون يورو.
وأفادت شبكة سكاي العالمية بأن رويز ذو الـ21 عاما وافق على تجديد عقده حتّى عام 2024 مع زيادة على راتبه السنوي.
وأشارت الشبكة العالمية إلى أن نابولي لجأ لتلك الخطوة بعد الأخبار التي أكدت رغبة ريال مدريد في الحصول على خدمات رويز نجم ريال بيتيس السابق والذي إنضم إلى نابولي في العام الماضي مقابل 30 مليون يورو.
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