نابولي يوجه صدمة لريال مدريد

كشفت وسائل إعلام عالمية أن ​نابولي​ توصل لإتفاق مع نجمه الإسباني فابين رويز لتجديد عقده في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.



وأفادت شبكة سكاي العالمية بأن رويز ذو الـ21 عاما وافق على تجديد عقده حتّى عام 2024 مع زيادة على راتبه السنوي.