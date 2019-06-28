لأول مرة.. انعقاد مجلس جامعة جنوب الوادي في ديوان محافظة البحر الأحمر





عقد أمس ولأول مرة بمقر ديوان عام محافظة البحر الأحمر، اجتماع مجلس جامعة جنوب الوادى رقم 272، لمناقشة أعمال الجامعة.





رحب اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر بالدكتور عباس منصور وعمداء كليات جامعة جنوب الوادي، معربا عن سعادته بعقد الاجتماع بمدينة الغردقة السياحية، مؤكدا الاستعداد الدائم لاستضافة كل اللقاءات العلمية التي من شأنها إثراء المجتمع ودفعه للأمام.





وناقش المحافظ خلال الاجتماع آخر مستجدات الأعمال بجامعة الغردقة، لافتا إلى أن محافظة البحر الأحمر تسعى للاستفادة من الاستفادة الخاصة من الأبحاث.





ومن جانبه، قدم رئيس الجامعة وعمداء الكليات التهنئة للمحافظ لحصوله على الدكتوراة، مضيفا أنه يتمنى أن يكون هذا تفكير جميع المحافظين لتوثيق أعمالهم، وأن تعم الاستفادة على جميع الباحثين ليكون لهم مرجع لدراسات جرت على أرض الواقع.



