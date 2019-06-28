تفاصيل خطف صفقة برشلونة من قبل يوفنتوس
الجمعة 28/يونيو/2019 - 05:36 ص
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية عن موافقة ماتياس دي ليخت نجم آياكس أمستردام الهولندي على الإنضمام ليوفنتوس.
وأفادت صحيفة الجارديان البريطانية بأن عقد دي ليخت مع يوفنتوس سيمتد ل 5 مواسم مقابل 24 مليون يورو كراتب سنوي.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان ما زال على تواصل مع دي ليخت من أجل إقناعه بالانضمام للنادي الباريسي.
وأفادت صحيفة الجارديان البريطانية بأن عقد دي ليخت مع يوفنتوس سيمتد ل 5 مواسم مقابل 24 مليون يورو كراتب سنوي.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن باريس سان جيرمان لم يستسلم بعد وهو يحاول ضم النجم الهولندي.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن عقد دي ليخت مع يوفنتوس سيؤمّن له راتب أسبوعي سيبلغ 270 ألف جنيه استرليني بالإضافة إلى الحوافو الاي سترفع قيمته راتبه إلى 415 ألف جنيه استرليني.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن عقد دي ليخت مع يوفنتوس سيؤمّن له راتب أسبوعي سيبلغ 270 ألف جنيه استرليني بالإضافة إلى الحوافو الاي سترفع قيمته راتبه إلى 415 ألف جنيه استرليني.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان ما زال على تواصل مع دي ليخت من أجل إقناعه بالانضمام للنادي الباريسي.
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