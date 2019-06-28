تفاصيل خطف صفقة برشلونة من قبل يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن موافقة ​ماتياس دي ليخت​ نجم آياكس أمستردام الهولندي على الإنضمام ليوفنتوس.



وأفادت صحيفة الجارديان البريطانية بأن عقد دي ليخت مع يوفنتوس سيمتد ل 5 مواسم مقابل 24 مليون يورو كر اتب سنوي.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن باريس سان جيرمان لم يستسلم بعد وهو يحاول ضم النجم الهولندي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن عقد دي ليخت مع يوفنتوس سيؤمّن له راتب أسبوعي سيبلغ 270 ألف جنيه استرليني بالإضافة إلى الحوافو الاي سترفع قيمته راتبه إلى 415 ألف جنيه استرليني.