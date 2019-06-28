ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نجم ريال مدريد: أتمني يلعب لاعب برشلونة السابق معنا

الجمعة 28/يونيو/2019 - 05:33 ص
نجم ريال مدريد: أتمني يلعب لاعب برشلونة السابق معنا
Advertisements
طباعة
محمد جمال
 
Advertisements
أشاد الظهير الأيسر البرازيلي "مارسيلو" ولاعب ريال مدريد الإسبانى بصديقه الظهير الأيمن البرازيلي "دانى ألفيش" ولاعب باريس سان جيرمان الحالى.


وقال مارسيلو، فى تصريحات صحفية :" بالطبع أتمنى أن ألعب مع ألفيش فى صفوف ريال مدريد فهو لاعب دائما ما يحفزك للفوز وللكفاح ولكن لدينا كارفخال وأعتقد أن ألفيش لا يريد اللعب فى مدريد.


بينما تحدث مارسيلو عن نينار دا سيلفا النجم البرازيلي أيضاً ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، قائلاً :" أنني لا أعلم إن كان سيعود إلى إسبانيا أم يظل في باريس،، أنا صديقه وأتمنى له التوفيق ولكنى لا أعلم".


وكانت تقارير صحفية أشارت إن نيمار إقترب من العودة مجدداً لصفوف برشلونة الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
تونس
-
x
16:30
-
مالي
المغرب
-
x
19:00
-
ساحل العاج
جنوب افريقيا
-
x
22:00
-
ناميبيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
0
x
انتهت
0
باراجواي
فنزويلا
-
x
21:00
-
الأرجنتين