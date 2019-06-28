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ميركل: التجارة وإيران على جدول الأعمال في القمة مع ترامب

الجمعة 28/يونيو/2019 - 05:33 ص
ميركل: التجارة وإيران على جدول الأعمال في القمة مع ترامب
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن قمتها مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الجمعة ستتناول عددا كبيرا من الموضوعات منها التجارة والاستثمارات وغرب أفريقيا ومكافحة الإرهاب وإيران.

من جهته وصف ترامب ميركل بأنها "صديقة عظيمة له" وذلك فى تصريحات للصحفيين قبيل الاجتماع الثنائى بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين فى أوساكا بغرب اليابان كما أشاد بالتجارة بين الولايات المتحدة وألمانيا.

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