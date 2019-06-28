برشلونة يصدم جماهير من جديد

كشف نائب رئيس نادى برشلونة "جوردى كاردونير" خلال حديثه لصحيفة ماركا الإسبانية، العديد من الأمور التى تخص تعاقدات النادى خلال الفترة الحالية.





وقال كاردونير ل "ماركا" انه لا يريد الحديث عن المدافع الهولندى ماتياس دى ليخت، مؤكداً إنه يعلم إن الجماهير تريد أن تسمع أخبار جيدة تخص فترة الإنتقالات ولكن الأمور لابد أن يكون هناك موازنة بين الجانب الفنى والجانب المالى.