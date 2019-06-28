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عاجل| بث مباشر كلمة رئيس الوزراء الياباني خلال فعاليات قمة الـ20

الجمعة 28/يونيو/2019 - 05:38 ص
عاجل| بث مباشر كلمة رئيس الوزراء الياباني خلال فعاليات قمة الـ20
انطلاق قمة مجموعة الـ20
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نعيم يوسف
 
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تنشر لكم بوابة الفجر، بثا مباشرا لكلمة رئيس الوزراء الياباني مع انطلاق قمة الـ20 في أوساكا.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20، والتي ستعقد بمدينة أوساكا.

وتأتي مشاركة الرئيس بقمة مجموعة العشرين تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الياباني الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر واليابان، وما تمثله مصر من ثقل على الصعيدين الإقليمى والدولى.
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المزيد عن: مجموعة العشرين G20 قمه العشرين الرئيس الصيني G20
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