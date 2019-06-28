شمس الكويتية تنتصر على الشائعات.. وتحيي أجمل حفلاتها في الرياض
الجمعة 28/يونيو/2019 - 05:30 ص
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أحيت الفنانة الكويتية شمس، أولى حفلاتها الجماهيرية في المملكة العربية السعودية، وذلك على مسرح مركز الملك فهد الثقافي في الرياض.
وحقق الحفل نجاحًا كبيرًا، ليس فقط لناحية الحضور، بل أيضًا لجهة التفاعل الجماهيري، مع شمس وأغنياتها، حيث قدمت باقة من أجمل اعمالها القديمة والجديدة إضافة الى أغنية "يا دار" الوطنية الخاصة بالمملكة.
وعبرت شمس عن سعادتها بالغناء في الرياض وسط كل ذلك النجاح رغم محاولات التشويش التي حصلت قبل الحفل لإفشاله، حيث سعت بعض الجهات الى رمي شائعة تهدف إلى إقامة شرخ بين شمس وجمهورها في السعودية، إضافة الى محاولات التخفيف من وهج النجاح في محاولات استمرت حتى بعد الحفل.
الجدير ذكره أن جزءًا من ريع الحفل تم تخصيصه لصالح جمعية اصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، وقد جرى تكريم شمس في نهاية الحفل حيث سلمها اللاعب الشهير ماجد عبدالله درعاً تكريمية.
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