عاجل| بث مباشر.. انطلاق أعمال القمة 14 لمجموعة الـ20 بمدينة أوساكا اليابانية بحضور السيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقر انعقاد قمة العشرين بمدينة أوساكا في اليابان، للمشاركة في فعاليات القمة.





ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اليابان، أمس، للمشاركة في فعاليات قمة العشرين، المنعقدة في مدينة أوساكا الياباينة، بمشاركة قادة دول العالم.





وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيركز خلال الزيارة على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية.





وأوضح راضي، أن الرئيس سيؤكد خلال الزيارة أهمية تقديم المساندة الفعالة لدعم الدول النامية في تحقيق التنمية، مؤكدا أن برنامج الزيارة يتضمن عقد قمة مع رئيس وزراء اليابان.